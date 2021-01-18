СБУ передала в суд дело задержанного в Киеве агента ФСБ, который планировал подорвать облводоканал

18 января, 2021, 22:54

Следователи СБУ завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении задержанного в Ривне агента ФСБ, который пытался подорвать объект Ривнеоблводоканала

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Обвинительный акт составлен по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 15, ст. 113 (покушение на диверсию) Уголовного кодекса Украины.

"Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет", - отметили в СБУ.

По данным СБУ, в мае 2020 года сотрудник ФСБ РФ завербовал жителя Одесской области, который начал собирать для россиян данные о военном объекте ВСУ на территории области. Кроме того, за деньги от ФСБ мужчина пытался совершить диверсию на объекте Ривнеоблводоканала.

После закладки взрывного устройства диверсанта задержали контрразведчики СБУ.

По оценке СБУ, взрыв на объекте критической инфраструктуры мог привести к длительному прекращению водоснабжения почти 50% бытовых и промышленных потребителей Ривне и ряда районов области.

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