СБУ объявила в розыск уличенного контрразведкой комбата с "ЛНР"
Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины.
Отмечается, что подозреваемый в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. По данным следствия, злоумышленник организовывал "охрану" захваченного здания Управления СБУ в Луганской области и инструктировал боевиков по осуществлению вооруженного сопротивления участникам антитеррористической операции.
В Службе безопасности добавили, что человек возглавил незаконное вооруженное формирование "15-й батальон территориальной обороны" Брянка СССР ", которое в период с 2014 до 2015 годов принимали участие в боевых действиях против украинских военных подразделений.
На данный момент злоумышленник скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
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