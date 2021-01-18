СБУ объявила подозрение "мэру" оккупированного Дебальцево

18 января, 2021, 20:49

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "мэру" оккупированного Дебальцево

Об этом рассказали в СБУ Радио Свободе.

"По данным следствия, "чиновник" наладил механизм материального обеспечения участников незаконных вооруженных формирований через взыскание незаконных "налогов" с местных жителей. Также фигурант причастен к перерегистрации предприятий и промышленных объектов в пользу боевиков", - говорится в сообщении.

Подозрение объявлено заочно по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и за "участие в террористической группе или террористической организации".

Следствие продолжается для документирования других преступлений "мэра".