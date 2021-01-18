Сайт заблокированной соцсети Parler возобновил свою работу

18 января, 2021, 10:42

Главная страница социальной сети Parler, которая набирает популярность среди американских консерваторов, внезапно возобновила свою работу после того, как приложение заблокировали Apple, Google и Amazon

Об этом сообщает CNN .

На странице показано сообщение от основателя соцсети Джона Матце, который, по словам его адвоката, скрывается за угрозы. В своем сообщении матке подчеркнул, что социальная сеть вскоре возобновит свою работу.

"Привет мир! Все на связи? Похоже, сейчас самое время напомнить всем - и любителям, и ненавистникам - почему мы запустили эту платформу. Мы считаем, что конфиденциальность имеет первостепенное значение, а свобода слова - важна, особенно в социальных сетях" , - сообщил Матце.

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Parler, куда перешли многие сторонники Трампа после его блокировки в Twitter заблокировали Google и AppStore, а затем Amazon остановил хостинг сети . Это объяснялось отсутствием модерации, которая препятствовала бы размещению "насильственной риторики".

Как известно, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за якобы "подстрекательство к насилию".

Этот шаг резко осудили , в частности, в Еврокомиссии, сравнив с терактами 11 сентября.

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