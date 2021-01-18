Сайт заблокированной соцсети Parler возобновил свою работу
Об этом сообщает CNN .
На странице показано сообщение от основателя соцсети Джона Матце, который, по словам его адвоката, скрывается за угрозы. В своем сообщении матке подчеркнул, что социальная сеть вскоре возобновит свою работу.
"Привет мир! Все на связи? Похоже, сейчас самое время напомнить всем - и любителям, и ненавистникам - почему мы запустили эту платформу. Мы считаем, что конфиденциальность имеет первостепенное значение, а свобода слова - важна, особенно в социальных сетях" , - сообщил Матце.
Читайте также: Создатель Telegram Дуров раскритиковал Apple за цензуру, призвав переходить на Android
Parler, куда перешли многие сторонники Трампа после его блокировки в Twitter заблокировали Google и AppStore, а затем Amazon остановил хостинг сети . Это объяснялось отсутствием модерации, которая препятствовала бы размещению "насильственной риторики".
Как известно, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за якобы "подстрекательство к насилию".
Этот шаг резко осудили , в частности, в Еврокомиссии, сравнив с терактами 11 сентября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-