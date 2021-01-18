С 18 января украинцы могут через Ощадбанк выбрать Нафтогаз поставщиком газа

18 января, 2021, 12:52

Украинцы могут подключиться к газоснабжению от газораспределительной компании (ГК) "Нафтогаз Украины" в отделениях Ощадбанка

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

"С 18 января отделения Ощадбанка начинают прием заявок и документов от бытовых потребителей на подключение газоснабжения от ГК" Нафтогаз Украины ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для подключения нужного обратиться в одно из отделений Ощадбанка с паспортом, индивидуальным налоговым номером (ИНН), документом о праве собственности на жилье и согласия совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья, а также ЭИС-кодом (16-значным персональным газовым номером объекта). Заявку на присоединение клиент оформляет в отделении банка.

Обработка заявки продлится 5-7 дней после чего клиент получит информацию от ГК "Нафтогаз Украины" об успешном присоединении.

Отмечается, что подать заявку может любой потребитель газа даже если он не является клиентом Ощадбанка.

В пресс-службе добавили, что переход к новому поставщику происходит автоматически. Сообщать предварительную газовую компанию о подключении к новому поставщику не нужно. Только переход будет завершен, клиент будет получать платежки за потребленный газ уже от нового поставщика. В пресс-службе также пояснили, что трубу при изменении газопоставщика заменять не нужно, а поставки газа при смене компании у клиента не будет прекращаться.

Напомним, в июне Нафтогаз договорился с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении договоров на поставку газа с бытовыми потребителями с их посредничества в пределах запланированного с 1 июля 2020 года открытия розничного рынка.