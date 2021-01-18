Россия и Беларусь планируют стратегические военные учения "Запад-2021"

18 января, 2021, 13:18

Президент Беларуси Александр Лукашенко и белорусский министр обороны Виктор Хренин обсудили будущие военные учения "Запад-2021", которые планируют провести совместно с Россией

Они запланированы на 10 сентября и продлятся в течение 6 дней, сообщает БелТА.

Как сообщается, Лукашенко также поинтересовался у Хренина результатам очередного пятилетнего периода строительства и развития Вооруженных сил Беларуси.

"Мы договаривались недавно с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработает план и детали майбутньих белорусско-российских учений ... Я просил бы вас доложить, согласованы с Российской Федерацией нюансы проведения этих учений, замысел", - сказал Лукашенко .

Также белорусский лидер отметил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным еще давно приняли решение проводить обучение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb