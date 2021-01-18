"Суд кенгуру": из-за ареста Навального Латвия призвала к новым санкциям против РФ

18 января, 2021, 21:23

Латвия призывает ЕС начать обсуждение новых санкций против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.

"Суд кенгуру в Москве только что арестовал Алексея Навального на 30 дней. Россия снова нарушает свои международные обязательства. Латвия призывает Совет Европы и соответствующие международные организации вмешаться. Мы также должны обсудить это в Совете ЕС по международным вопросам и инициировать новые санкции против России" , - написал Ринкевичс.

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Справка : "суд кенгуру" - английское выражение, означающее несправедливый суд, инсценировку суда, пародию на правосудие. Выражение часто применяется в отношении суда, который формально придерживается процедуры, но выносит быстрый и заранее подготовленный приговор.

Kangaroo court in #Moscow just arrested Alexei @navalny for 30 days. #Russia is again violating its international obligations, #Latvia calls on @coe & relevant international organisations to interfere, we also must discuss this in EU FAC & initiate new sanctions against #Russia - Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 18, 2021

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