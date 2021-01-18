"Суд кенгуру": из-за ареста Навального Латвия призвала к новым санкциям против РФ
Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.
"Суд кенгуру в Москве только что арестовал Алексея Навального на 30 дней. Россия снова нарушает свои международные обязательства. Латвия призывает Совет Европы и соответствующие международные организации вмешаться. Мы также должны обсудить это в Совете ЕС по международным вопросам и инициировать новые санкции против России" , - написал Ринкевичс.
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Справка: "суд кенгуру" - английское выражение, означающее несправедливый суд, инсценировку суда, пародию на правосудие. Выражение часто применяется в отношении суда, который формально придерживается процедуры, но выносит быстрый и заранее подготовленный приговор.
Kangaroo court in #Moscow just arrested Alexei @navalny for 30 days. #Russia is again violating its international obligations, #Latvia calls on @coe & relevant international organisations to interfere, we also must discuss this in EU FAC & initiate new sanctions against #Russia- Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 18, 2021
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- Чтобы изолировать политика от его сторонников, российские власти перенесли прибытие рейса Навального из Внуково в Шереметьево и перекрыли Ленинградский проспект.
- После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.
- Мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- 18 января российский суд арестовал Навального на 30 суток.
- ЕС требует освободить Навального и всех задержанных журналистов, освещавших его прибытия в РФ.
- В городах России люди вышли на протесты против ареста Навального, их начали задерживать.
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