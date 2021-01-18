"Слуги народа" предлагают отменить практику переноса рабочих дней после праздников
Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.
Законопроект подали 15 нардепов из "Слуги народа"
В документе отмечают, что ежегодно Кабинет Министров издает соответствующие распоряжения о переносе тех или иных рабочих дней, являющихся следующими после праздничного или нерабочих дней, мотивируя свое решение созданием благоприятных условий, а также рациональным использованием рабочего времени.
То есть, в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
"Избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире", - отмечают авторы документа в пояснительной записке.
Также указано, что перенос рабочих дней приводит к шестидневной рабочей неделе, иногда - два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к отдыху работника.
"Вместе с тем, перенос рабочих дней кое-где приводит к четырем нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню, следующему за длинными выходными", - считают инициаторы законопроекта.
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