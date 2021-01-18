"Россия грубо нарушала этот договор": Украина отреагировала на решение Москвы о выходе из Договора об открытом небе

18 января, 2021, 14:25

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на решение России выйти из Договора об открытом небе

Как сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, это пример реализации Москвой внешнеполитического курса, направленного на уничтожение европейской архитектуры безопасности, и подрыв фундаментальных норм и принципов международного права.

Там напомнили, что Россия грубо нарушала Договор об открытом небе в течение 2009 - 2020 годов путем сокращения зоны его применения из-за оккупацию частей территории Украины и Грузии.

В МИД также добавили, что Украина неоднократно призывала РФ прекратить нарушение договора и восстановить зоны его применения в рамках суверенного украинского территории.

15 января Россия заявила , что начинает процедуру по выходу из Договора об открытом небе после соответствующего решения США.

США официально вышли из Договора об открытом небе в ноябре 2020 года.

О своем намерении покинуть это соглашение президент США Дональд Трамп заявил в конце мая 2020 года, ровно за шесть месяцев до выхода из него, согласно условиям договора.

Трамп заявил, что США не будут участвовать в договоре, пока Россия не будет соблюдать соглашения.

Агентство AP сообщило, что основной причиной выхода из договора стали нарушения со стороны России, а также заключение комиссии о нецелесообразности участия США в этом соглашении.

Договор об открытом небе был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут делать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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