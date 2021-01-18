"Не получили данных о преступлении": в СБУ подтвердили закрытие дела о возможной госизмене Кучмы и Ермака

18 января, 2021, 19:50

В Службе безопасности подтвердили, что закрыли уголовное производство относительно возможной государственной измены второго президента Украины Леонида Кучмы и руководителя Офиса президента Андрея Ермака

Об этом СБУ сообщила в ответе на запрос Радио Свобода.

Служба безопасности Украины подтвердила, что не расследует уголовное дело по статье о возможной государственной измене в отношении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы.

"В ходе осуществления следователями органов безопасности досудебного расследования в уголовном производстве по упомянутым в вашем запросе фактам не получено фактических данных о совершении лицами (в том числе указанным вами) преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса (государственная измена - ред.), и установлено отсутствие самого события уголовного преступления", - говорится в письме СБУ.

В СБУ отметили, что на основе таких выводов уголовное производство было закрыто.

13 марта народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро расследований с требованием открыть производство против главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

Впоследствии, в Службе безопасности Украины подтвердили информацию об открытии производства по возможной государственной измене со стороны представителей украинской делегации на переговорах в Минске - главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

12 января нардеп Владимир Вятрович сообщил о закрытии дела о возможной госизмене в отношении Кучмы и Ермака.

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