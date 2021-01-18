"Наступление на права человека и подавление свободы слова": МИД Украины о задержании Навального
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова. Задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в области прав человека, участником которых является Российская Федерация ", - говорится в сообщении.
Также МИД требует от российских властей освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями. И призывает международное сообщество принять "более решительных действий для осуждения репрессивных практик власти РФ".
- Напомним, вечером в воскресенье, 17 января 2021 года, Навальный со своей женой Юлией стремительно вернулся в Москву из Берлина , где он лечился от тяжелого отравления, полученного во время покушения.
- В терминале D он выступил с коротким обращением .
- Чтобы изолировать политика от его сторонников, правоохранители перенесли прибытия рейса Навального из Внуково в Шереметьево и перекрыли Ленинградский проспект.
- После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера . Впоследствии стало известно, где содержат Навального .
- В свою очередь, мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- 18 января суд по Навальному начался в отделении полиции .
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