"Наступление на права человека и подавление свободы слова": МИД Украины о задержании Навального

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова. Задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в области прав человека, участником которых является Российская Федерация ", - говорится в сообщении.

Также МИД требует от российских властей освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями. И призывает международное сообщество принять "более решительных действий для осуждения репрессивных практик власти РФ".

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