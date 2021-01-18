"Мне лично позвонил Юрий Максимов", - новичок "Ворсклы" Цитаишвили в "Футбольном формате"

18 января, 2021, 10:32

Новичок полтавской "Ворсклы" Георгий Цитаишвили в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо" рассказал, что было самым важным для него в переходе из киевского "Динамо" на правах аренды

"Скажу честно, очень рад. Надеялся на хорошую команду в Украине. Сейчас я нахожусь в "Ворскле" и понимаю, что это лучший вариант для меня. Потому что коллектив хорошо принял меня, тренерский штаб.

Мне лично позвонил Юрий Максимов сказал, что хочет меня видеть в команде. Для меня это были самые важные слова, потому что давно их не слышал. Амбиции здесь хорошие, настроение хорошее. Задачи стоят для команды ", - рассказал Цитаишвили.

Полузащитник признался, что все решил звонок главного тренера Юрия Максимова.

"Просто скажу, что самое важное, что я услышал от тренера. Эти слова я просто давно ни от кого не слышал. Эти слова я услышал от него в телефоне, мне не нужно, чтобы он ко мне как-то по-другому относился. Как ко всем - так и ко мне. Я работой должен доказать, что я достоин играть. Это не значит, что я приехал с "Динамо" и буду играть в старте. Все зависит от меня, нужно работать и доказывать каждый день ", - сказал Цитаишвили в эфире" Футбольного формата ", - рассказал футболист.