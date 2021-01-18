Промоутер назвал дату возвращения Ломаченко в ринг
Об этом сообщает Fightnews.
Промоутер Боб Арум заявил, что пока Ломаченко не определился в какой весовой категории будет выступать.
"Мы планируем возвращение Ломаченко на апрель или май. Нам нужно определиться, в каком весе он будет драться - легком или втором полулегком. Похоже, сейчас он намерен остаться в легком дивизионе. Мы найдем для него лучшего среди доступных соперников и устроим бой", - сказал Арум.
В октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
- Напомним, 13 января Теофимо Лопес заявил, что вместо австралийца Джорджа Комбососа может встретиться в следующем поединке с соотечественником Девином Хейни.
- 14 января Лопес заявил, что готов перейти в новую весовую категорию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-