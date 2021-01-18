Промоутер назвал дату возвращения Ломаченко в ринг

18 января, 2021, 16:12

Украинский боксер Василий Ломаченко может вернуться в ринг в апреле-мае этого года

Об этом сообщает Fightnews.

Промоутер Боб Арум заявил, что пока Ломаченко не определился в какой весовой категории будет выступать.

"Мы планируем возвращение Ломаченко на апрель или май. Нам нужно определиться, в каком весе он будет драться - легком или втором полулегком. Похоже, сейчас он намерен остаться в легком дивизионе. Мы найдем для него лучшего среди доступных соперников и устроим бой", - сказал Арум.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Напомним, 13 января Теофимо Лопес заявил, что вместо австралийца Джорджа Комбососа может встретиться в следующем поединке с соотечественником Девином Хейни.

14 января Лопес заявил, что готов перейти в новую весовую категорию.

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