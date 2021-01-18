Правительство выплатит компенсацию за повышение тарифа людям, у которых есть электроотопление, - Шмыгаль
18 января, 2021, 11:33
Правительство одобрит механизм, предусматривающий прямые выплаты людям, у которых установлено электроотопление
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль вTelegram .
"Вскоре правительство одобрит механизм, предусматривающий прямые выплаты людям, у которых установлено электроотоплениея. Выплат не привязываться к доходам", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что это будет компенсация за повышение тарифа, которое произошло с 1 января.
- Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средняя субсидия в Украине пока составляет более 1600 грн .
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