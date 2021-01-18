Правительство планирует обязать газоснабжающие компании внедрить годовые тарифы для населения

18 января, 2021, 10:44

Кабинет министров планирует обязать газоснабжающие компании предлагать населению годовые тарифы на газ

Об этом в Telegram написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В дальнейшем мы сделаем так, чтобы все газоснабжающие компании представили свои годовые продукты для украинцев. Тогда люди смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько они будут платить зимой или летом. Это европейский подход, который действует во всех цивилизованных и развитых странах", - сказал Шмыгаль.

В то же время премьер отметил, что решение об установлении предельной цены на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине.

Шмыгаль отметил, что без вмешательства в ситуацию кубометр газа мог подорожать до 12 грн уже в феврале. Он добавил, что в условиях несовершенной конкуренции и монополизации рынка установлении предельной цены необходимо, чтобы сбалансировать и направить рынок на путь развития, а не "консервации монополий".

"Рынок газа - это конец монополизма и сверхприбылям отдельных олигархов. Это возможность выбирать своего газопоставщика и получать лучшую цену, услуги и сервис", - подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что рынок газа также возлагает край кражами газа и обворовыванию государственных компаний через различные схемы.

Напомним, 18 декабря Кабмин по поручению президента Украины Владимира Зеленского установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн.