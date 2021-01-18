Порошенко об аресте Навального: Москва давно перешла все "красные линии"
Об этом пишет в Facebook пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
"Москва давно перешла все "красные линии", за что и получила и продолжает получать оправданное наказание. Свобода слова и собраний, права человека, свобода деятельности оппозиции для Кремля - реальная угроза устойчивости режима. В эти дни солидарного осуждения очередного преступления российских властей убежден, без ответа оно не останется", - подчеркнул Порошенко.
"Если Кремль продолжает не слышать законных призывов, должны ему помочь дополнительными санкционными ограничениями, начиная с лишения права голоса в ПАСЕ. Несмотря на то, что наши подходы с Навальным по вопросу Крыму диаметрально противоположны, присоединяюсь к требованиям мира по уважению к демократическим ценностям и его немедленному освобождению, как и сотен политзаключенных и заложников Кремля, в том числе украинских граждан", - отметил лидер партии.
"Встречать его возвращение на родину нормальная власть должна бы не угрозой тюрьмы, а перспективой проведения всеобъемлющего и достоверного расследования попытки его отравления. Однако, это точно не про кремлевский режим, который в очередной раз расписывается в собственной слабости и лицемерии", - резюмирует Петр Порошенко.
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