Польша инициирует срочные дебаты в ООН из-за задержания Навального
Об этом в Твиттере написал заместитель главы МИД Польши Петр Вавжиком.
"Польша инициировала переговоры со странами ЕС о созыве немедленного заседания Совета ООН по правам человека по делу ареста Навального", - сообщил Вавжиком.
PL zainicjowała rozmowy z państwami członkowskimi UE, aby wspólnie doprowadzić do pilnej debaty w Radzie Praw Człowieka ONZ ws. aresztowania Nawalnego.- Piotr Wawrzyk (@Piotr_Wawrzyk) January 18, 2021
В комментарии польским СМИ он отметил, что если такую встречу инициировать не отдельная страна, а ЕС, то эту инициативу нельзя будет проигнорировать.
В воскресенье вечером президент Польши написал в Твиттере, что действия России в отношении Навального не могут оставаться без последствий со стороны международного сообщества. От имени Польши, которая сейчас является членом Совета по правам человека ООН, он призвал к международной солидарности в деле российского оппозиционера.
Глава МИД Польши Збигнев Рау в воскресенье "решительно осудил" задержания Навального и потребовал его немедленного освобождения.
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