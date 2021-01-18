Платная вакцинация от коронавируса начнется вместе с государственной, - Шмыгаль
Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.
"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше - это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", - сказал Шмыгаль.
Также он рассказал, есть ли уже результаты проверок по подпольной вакцинации от COVID-19.
"Правоохранительные органы возбудили уголовное производство, ведутся соответствующие следственные действия. Отдельно мной было дано поручение Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел, на основе которого происходят соответствующие действия. Подписанные все необходимые документы о проведении проверки указанного в информационных материалах предприятия. Но, поскольку речь идет об уголовном производстве, заблаговременно обнародовать какие-то данные не буду", - сказал Шмыгаль.
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