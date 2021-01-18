Отмена запрета въезда с "опасных" стран и возвращение к климатическому соглашению: стали известны первые указы Байдена
Об этом сообщает CNN.
Среди них - указ о повторном присоединении к Парижскому соглашению о климате.
Такие планы Байдена озвучил глава его администрации Рон Клейн.
Также президент намерен отменить запрет на поездки в страны с повышенным уровнем террористической и криминальной угрозы (Чад, Иран, Ливия, КНДР, Венесуэла и Йемен).
Байден хочет также сделать ношение масок для лица обязательным на территории федеральной собственности и во время поездок между штатами.
Запланировано и подписание приказов о прекращении выселений и выплат по студенческим займам во время пандемии коронавируса.
Указано, что Байден также планирует направить в Конгресс масштабный иммиграционный план. В документе будет прописан путь к гражданству для миллионов иммигрантов без документов, которые сейчас находятся в Соединенных Штатах.
Кроме того, на этой неделе избранный глава США объявил о своем первом законодательный приоритет. Речь идет о пакете помощи от коронавируса на 1,9 триллиона долларов, который включает прямые выплаты американцам.
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