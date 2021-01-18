Отмена запрета въезда с "опасных" стран и возвращение к климатическому соглашению: стали известны первые указы Байдена

18 января, 2021, 13:11

Избранный президент Джо Байден планирует подписать около дюжины указов в первый день своего пребывания в должности

Об этом сообщает CNN.

Среди них - указ о повторном присоединении к Парижскому соглашению о климате.

Такие планы Байдена озвучил глава его администрации Рон Клейн.

Также президент намерен отменить запрет на поездки в страны с повышенным уровнем террористической и криминальной угрозы (Чад, Иран, Ливия, КНДР, Венесуэла и Йемен).

Байден хочет также сделать ношение масок для лица обязательным на территории федеральной собственности и во время поездок между штатами.

Запланировано и подписание приказов о прекращении выселений и выплат по студенческим займам во время пандемии коронавируса.

Указано, что Байден также планирует направить в Конгресс масштабный иммиграционный план. В документе будет прописан путь к гражданству для миллионов иммигрантов без документов, которые сейчас находятся в Соединенных Штатах.

Кроме того, на этой неделе избранный глава США объявил о своем первом законодательный приоритет. Речь идет о пакете помощи от коронавируса на 1,9 триллиона долларов, который включает прямые выплаты американцам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb