Отмена "красных" дипломов: в МОН сообщили, что вузы могут выдавать приложения с отличиями

18 января, 2021, 21:08

В МОН сообщили, что вузы будут самостоятельно устанавливать требования к присуждению отличия, а также указывать информацию о достижениях выпускников в приложении к диплому

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Информацию об особых достижениях выпускника учреждения высшего образования можно указывать в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе "Дополнительная информация". Требования к присуждению отличия также определяют вузы самостоятельно", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что совместно с Министерством юстиции Украины прорабатывают приказ МОН "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научные степени) и приложений к ним, образца академической справки". Документ вступит в силу после регистрации в Минюсте и опубликования в издании "Официальный вестник Украины".

Напомним, Минобразования издало приказ об отмене "красных" дипломов.

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