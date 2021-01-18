Органы соцзащиты перечислили январские выплаты получателям субсидий, - Минсоцполитики

18 января, 2021, 12:32

Органы социальной защиты перечислили январские выплаты на счета получателей субсидий и других видов социальной помощи

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Средства за январь уже перечислены на счета получателей соответствующих видов социальной поддержки и почтовые объекты АО" Укрпочта ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Министерство социальной политики 11 января направило средства региональным органам социальной защиты населения для выплаты некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения, льгот и жилищных субсидий за январь 2021 года.