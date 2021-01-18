Оккупанты обстреляли из миномета украинские позиции вблизи Богдановки

18 января, 2021, 18:38

За текущие сутки, 18 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону наших позиций из миномета 82-го калибра.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди среди украинских военных нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb