Оккупанты обстреляли из миномета украинские позиции вблизи Богдановки
18 января, 2021, 18:38
За текущие сутки, 18 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону наших позиций из миномета 82-го калибра.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди среди украинских военных нет.
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