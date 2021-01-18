Официальный курс: НБУ ослабил гривну по отношению к евро

18 января, 2021, 09:16

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 18 января 2021 года на отметке 28,05 грн / $

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 15 января курс составлял 28,06 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 17 января установлен на уровне 34,01 грн / евро. По состоянию на 15 января курс составлял 33,98 грн / евро.

На наличном рынке 17 января по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,23, продают - по 28,34 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,90 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,18 - 32 грн / $.

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