Официальный курс: НБУ ослабил гривну по отношению к евро
18 января, 2021, 09:16
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 18 января 2021 года на отметке 28,05 грн / $
Об этом свидетельствуют данные НБУ .
По состоянию на 15 января курс составлял 28,06 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 17 января установлен на уровне 34,01 грн / евро. По состоянию на 15 января курс составлял 33,98 грн / евро.
На наличном рынке 17 января по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,23, продают - по 28,34 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,90 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,18 - 32 грн / $.
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