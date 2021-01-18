Навального в России арестовали на 30 суток

18 января, 2021, 15:56

В России суд взял под стражу на 30 суток оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

В Российской Федерации суд взял на 30 суток под стражу оппозиционера Алексея Навального, которого накануне задержали в аэропорту "Шереметьево".

Читайте также: "Наступление на права человека и подавление свободы слова" МИД Украины о задержании Навального

Как известно, заседание суда прошло в отделении полиции, где Навальный провел предыдущую ночь.

Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) January 18, 2021

Задержали на границе, увезли в неизвестном направлении, адвоката не допустили, суд провели экстренного прямо в отделе полиции, арестовали на 30 суток. Это нельзя назвать даже пародией законности. - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb