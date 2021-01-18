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Espreso.tvМирНавального в России арестовали на 30 суток

Навального в России арестовали на 30 суток


фото: reuters
В России суд взял под стражу на 30 суток оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

В Российской Федерации суд взял на 30 суток под стражу оппозиционера Алексея Навального, которого накануне задержали в аэропорту "Шереметьево".

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Как известно, заседание суда прошло в отделении полиции, где Навальный провел предыдущую ночь.

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