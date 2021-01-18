Навального в России арестовали на 30 суток
Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.
В Российской Федерации суд взял на 30 суток под стражу оппозиционера Алексея Навального, которого накануне задержали в аэропорту "Шереметьево".
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Как известно, заседание суда прошло в отделении полиции, где Навальный провел предыдущую ночь.
Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) January 18, 2021
Задержали на границе, увезли в неизвестном направлении, адвоката не допустили, суд провели экстренного прямо в отделе полиции, арестовали на 30 суток. Это нельзя назвать даже пародией законности.- Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021
- Напомним, вечером в воскресенье, 17 января 2021 года, Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где он лечился от тяжелого отравления, полученного во время покушения.
- В терминале D он выступил с коротким обращением.
- Чтобы изолировать политика от его сторонников, правоохранители перенесли прибытие рейса Навального из Внуково в Шереметьево и перекрыли Ленинградский проспект.
- После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера. Впоследствии стало известно, где содержат Навального.
- В свою очередь, мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- 18 января суд по Навальному начался в отделении полиции.
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