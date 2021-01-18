Нардеп-"слуга" Мошенец назвала коронавирус "разновидностью биологического оружия"

18 января, 2021, 15:03

Народный депутат фракции "Слуга народа" Елена Мошенец заявила, что коронавирус "может быть разновидностью биологического оружия"

Об этом она заявила в эфире телеканала НАШ.

"Холодная война с угрозами ядерным оружием переходит, или перешла уже даже к биологическому оружию. Я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию", - заявила Мошенец.

Так, на вопрос ведущей, говорит ли она о коронавирусе, нардеп ответила: "В том числе и о коронавирусе".

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"Я рассматриваю такую возможность, что это может быть одной из разновидностей биологического оружия. Потому что о биологическом оружии, как и о ядерном, речь идет уже много десятилетий, и это оружие намного хуже, чем ядерное. Если ядерные боеголовки мы можем посчитать, сколько их, где и в каких странах, чтобы понимать масштабы, то что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем, здесь сложнее сказать", - отметила слуга.

Мошенец отметила, что пандемия коронавируса может быть хорошим примером того, "как это может быть даже без ядерного оружия".

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