Нардеп-борец Беленюк впервые с 2019 года получил победу на международном турнире

18 января, 2021, 10:52

Украинский нардеп-борец Жан Беленюк, который впервые с 2019 года взял участие в международном турнире, одержал победу на Гран-при Zagreb Open-2021

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В финале весовой категории до 87 кг Жан Беленюк победил швейцарца Александар Cтепанетича (9: 1). Это не единственная золотая медаль для Украины, Парвиз Насибов выиграл золото в категории до 72 кг, победив в финале Ахмета Йылмаза (Турция) со счетом 3: 2.

29-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.

В сентябре Беленюк болел коронавирусом .