Нацслужба здоровья назвала сумму выплат на одного госпитализированного с COVID-19 пациента

18 января, 2021, 13:26

Лечение одного госпитализированного с COVID-19 пациента "стоило" НСЗУ 45 тыс. грн

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, в течение апреля-декабря за лечение госпитализированных пациентов с COVID-19 НСЗУ выплатила 11,4 млрд грн, или почти 45 тыс. грн на одного пациента. Всего за этот период учреждения экстренной медицинской помощи получили более 19 млрд грн за предоставление помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него.

Отмечается, что в течение апреля-декабря 2020 года были госпитализированы 253 тыс. пациентов с коронавирусной болезнью. Из них в отделении интенсивной терапии находилось почти 50 тыс. пациентов. Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии в течение 2020 составляла 19,6%.

При этом в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем, количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 уменьшилось на 3 тыс - до 60 тыс. В то же время количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода в декабре выросла на 4 тыс. - до 50 тыс, что составило 69% от всех поликованих в декабре пациентов. В отделении интенсивной терапии медицинскую помощь получали более 13 тыс. пациентов, на 348 госпитализированных больше, чем в ноябре. Кроме того, количество пациентов, нуждающихся подключения к аппарату искусственной вентиляции легких выросла до 6 тыс. человек.

По данным НСЗУ, больше пациентов с коронавируса в декабре госпитализировали в Киеве - более 6 тыс., а также в Одесской области - более 4,1 тыс. человек, Днепропетровской - 3,8 тыс. человек, Харьковской - 3,6 человек.

Количество больниц, которые входят в перечень определенных для госпитализации возросла до 458 тогда как в мае 2020 году их было 240. Договор с НСЗУ на стационарное лечение пациентов с COVID-19 имеют 507 медицинских учреждений.

В пресс-службе напомнили, что пациент с подозрением или подтвержденным COVID-19 может получить бесплатно услуги первичной медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи (тестирование на коронавирус, консультацию семейного врача по лечению легкой формы заболевания), экстренной медицинской помощи, а также стационарной медицинской помощи.