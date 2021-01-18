Нацгвардия задержала блоггеров, которые запустили беспилотник над Южно-Украинской АЭС, - МВД

18 января, 2021, 17:17

16 января над Южно-Украинской АЭС заметили полет беспилотного летательного аппарата

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Военнослужащие Нацгвардии пресекли полет над атомной электростанцией и задержали оператора беспилотника. С ним было несколько человек, которые оказались блогерами - их передали СБУ.

О мотивах людей правоохранители не рассказали.