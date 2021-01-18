На Запорожье будут заочно судить за терроризм члена "МГБ ДНР", ему грозит до 15 лет тюрьмы

18 января, 2021, 15:54

В Запорожской области будут судить работника "Торезского районного отдела МГБ ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2015 года года 37-летний житель Шахтерска, вступил в ряды незаконных вооруженных формирований России и занял должность "старшего уполномоченного Торезского районного отдела Министерства государственной безопасности ДНР", где работает и сейчас.

Прокуратура направила обвинительный акт в Бердянский горрайонный суд для заочного осуждения.



Мужчину обвиняют в участии в террористической организации. Статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.