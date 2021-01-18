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Espreso.tvОбществоНа Запорожье будут заочно судить за терроризм члена "МГБ ДНР", ему грозит до 15 лет тюрьмы

На Запорожье будут заочно судить за терроризм члена "МГБ ДНР", ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Запорожской области будут судить работника "Торезского районного отдела МГБ ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2015 года года 37-летний житель Шахтерска, вступил в ряды незаконных вооруженных формирований России и занял должность "старшего уполномоченного Торезского районного отдела Министерства государственной безопасности ДНР", где работает и сейчас.

Прокуратура направила обвинительный акт в Бердянский горрайонный суд для заочного осуждения.

Мужчину обвиняют в участии в террористической организации. Статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

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