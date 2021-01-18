На Запорожье будут заочно судить за терроризм члена "МГБ ДНР", ему грозит до 15 лет тюрьмы
18 января, 2021, 15:54
Прокуратура направила обвинительный акт в Бердянский горрайонный суд для заочного осуждения.
В Запорожской области будут судить работника "Торезского районного отдела МГБ ДНР"
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
Установлено, что в мае 2015 года года 37-летний житель Шахтерска, вступил в ряды незаконных вооруженных формирований России и занял должность "старшего уполномоченного Торезского районного отдела Министерства государственной безопасности ДНР", где работает и сейчас.
Прокуратура направила обвинительный акт в Бердянский горрайонный суд для заочного осуждения.
Мужчину обвиняют в участии в террористической организации. Статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
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