На Крещение вблизи украинских водоемов будут дежурить почти 2 тыс. спасателей
18 января, 2021, 18:02
Во всех регионах Украины в местах для купания на Крещение будут дежурить спасатели, водолазы и медработники
Об этом сообщил МВД.
Так, 19 января на водоемах уже установили более 600 спасательных постов.
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На Крещение будут дежурить почти 2 тысячи спасателей и 375 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
- Напомним, в Украине 19 января существенных осадков не ожидается, однако будет мороз, в некоторых регионах до -24°C.
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