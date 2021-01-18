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Espreso.tvОбществоНа Крещение вблизи украинских водоемов будут дежурить почти 2 тыс. спасателей

На Крещение вблизи украинских водоемов будут дежурить почти 2 тыс. спасателей


фото: vn.20minut
Во всех регионах Украины в местах для купания на Крещение будут дежурить спасатели, водолазы и медработники

Об этом сообщил МВД.

Так, 19 января на водоемах уже установили более 600 спасательных постов.

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На Крещение будут дежурить почти 2 тысячи спасателей и 375 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

  • Напомним, в Украине 19 января существенных осадков не ожидается, однако будет мороз, в некоторых регионах до -24°C.

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