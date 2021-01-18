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На Донбассе оккупанты дважды обстреляли позиции возле Широкино

За прошедшие сутки, 17 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 17 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки  Восток», недалеко от населенного пункта Широкино, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов ", - говорится в сообщении.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

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