Корейский суд дал вице-президенту Samsung 2,5 года тюрьмы за взяточничество

18 января, 2021, 09:54

Суд Южной Кореи приговорил вице-президента и фактического главы Samsung Ли Чжэ Иена до 2,5 лет тюрьмы за взяточничество

Об этом пишет Reuters .

Согласно сообщению, в 2017 году Ли уже был осужден за подкуп на пять лет, но через год суд заменил приговор на условный и он вышел на свободу. Тогда Высокий суд Сеула признал Ли виновным во взяточничестве, хищении и сокрытии доходов на общую сумму около 8,6 млрд вон ($ 7,8 млн).

Отмечается, что по решению суда Ли пока воздержится от принятия основных решений в Samsung Electronics. Он также не сможет контролировать процесс наследования от отца, который умер в октябре, что имеет решающее значение для контроля над Samsung.

Напомним, 25 октября в возрасте 78 летумер председатель концерна Samsung Ли Гон Хи.

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