Клуб УПЛ объявил о трансфере футболиста сборной Исландии

18 января, 2021, 17:24

Защитник сборной Исландии по футболу Рагнар Сигурдссон стал игроком львовского "Руха"

Об этом сообщает официальный instagram "Руха".

Исландец выступает на позиции центрального защитника. Стороны подписали контракт на полгода с возможностью продления на год. Сигурдссон будет выступать под номером 22.

34-летний Рагнар Сигурдссон известен болельщикам благодаря выступлениям за датский "Копенгаген", российские "Краснодар", "Рубин" и "Ростов", а также английский "Фулхэм".

В этом сезоне провел за "Копенгаген" 4 матча, результативными действиями не отличался. Ориентировочная трансферная стоимость Сигурдссона составляет 350 тыс. евро

В составе сборной Исландии Сигурдссон провел 96 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

22 декабря сообщалось, что английский "Ливерпуль" интересуется 16-летним голкипером львовского "Руха" Юрием-Владимиром Геретой.