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Espreso.tvСпортКлуб УПЛ объявил о трансфере футболиста сборной Исландии

Клуб УПЛ объявил о трансфере футболиста сборной Исландии


фото: Getty Images
Защитник сборной Исландии по футболу Рагнар Сигурдссон стал игроком львовского "Руха"

Об этом сообщает официальный instagram "Руха".

Исландец выступает на позиции центрального защитника. Стороны подписали контракт на полгода с возможностью продления на год. Сигурдссон будет выступать под номером 22.

34-летний Рагнар Сигурдссон известен болельщикам благодаря выступлениям за датский "Копенгаген", российские "Краснодар", "Рубин" и "Ростов", а также английский "Фулхэм".

В этом сезоне провел за "Копенгаген" 4 матча, результативными действиями не отличался. Ориентировочная трансферная стоимость Сигурдссона составляет 350 тыс. евро

В составе сборной Исландии Сигурдссон провел 96 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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