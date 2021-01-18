Клуб УПЛ объявил о трансфере футболиста сборной Исландии
Об этом сообщает официальный instagram "Руха".
Исландец выступает на позиции центрального защитника. Стороны подписали контракт на полгода с возможностью продления на год. Сигурдссон будет выступать под номером 22.
34-летний Рагнар Сигурдссон известен болельщикам благодаря выступлениям за датский "Копенгаген", российские "Краснодар", "Рубин" и "Ростов", а также английский "Фулхэм".
В этом сезоне провел за "Копенгаген" 4 матча, результативными действиями не отличался. Ориентировочная трансферная стоимость Сигурдссона составляет 350 тыс. евро
В составе сборной Исландии Сигурдссон провел 96 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.
- 22 декабря сообщалось, что английский "Ливерпуль" интересуется 16-летним голкипером львовского "Руха" Юрием-Владимиром Геретой.
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