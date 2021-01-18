Клуб УПЛ объявил о создании собственного телеканала
Об этом сообщает " Трибуна ".
Руководитель медиацентра "Движения" Богдан Тимовчак рассказал, что клубный телеканал уже работает в тестовом режиме.
"Пока канал работает в тестовом режиме. Второй этап - это будет наполнение. А сейчас мы дублируем все, что у нас получается на YouTube-канале. Люди, которые имеют дома телевидения, могут смотреть наш медиаконтент по телевизору. Идея клубного канала - чтобы "Руха" было больше и чтобы мы были доступны для зрителей на различных платформах. Таким образом мы хотим охватить более широкую аудиторию. Расширять наполнения мы будем постепенно. Думаем над новыми рубриками с нового сезона. В нашей академии мы планируем построить медиацентр. Уже есть выделено помещение. Там будут наши телевизионные студии, будем записывать свои программы, словом - делать свой контент и продакшн ", - рассказал Тимовчак.
Львовский "Рух" - новичок Украинской Премьер-лиги. После 13-ти матчей команда 9 очков и занимает двенадцатое место в турнирной таблице.
- 22 декабря сообщалось, что английский "Ливерпуль" интересуется 16-летним голкипером львовского "Руха" Юрием-Владимиром Герети.
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-