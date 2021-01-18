Кандидат от "Европейской Солидарности" Владимир Борисенко победил на выборах городского головы Борисполя, - данные ТИК

18 января, 2021, 10:25

Кандидат от партии "Европейская Солидарность" Владимир Борисенко победил на выборах городского головы Борисполя

По данным Бориспольской городской территориальной избирательной комиссии, он получил 28,42% голосов, более чем на полторы тысячи голосов опередив провластного кандидата, которого поддерживала коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины".

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко поздравил Владимира Борисенко с победой. "Искренне благодарен всем избирателям за высокий уровень поддержки команды "Европейской Солидарности". Спасибо за то, что сделали сознательный выбор в пользу лучшего кандидата! Верю, что Владимир сделает Борисполь комфортным городом европейского уровня", - написал Порошенко в Facebook.