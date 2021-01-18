Какой будет погода на Крещение: синоптик Наталья Диденко сообщила прогноз
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
Украина завтра, 19-го января, на Крещение, будет принадлежать мощной зоне высокого атмосферного давления, антициклону по имени Dragica.
"Поэтому осадков у нас не ожидается. Только атмосферный фронт северо-западного циклона Flaviu, близкого родственника циклона Goran, черкнет снегом по западной части Украины", - отметила синоптик.
Небольшой снег также возможен во вторник в Крыму.
"Морозы еще будут продолжаться и, скорее всего, будут стимулировать увеличение в соцсетях фотографий из полыней", - отметила госпожа Диденко.
Ближайшей ночью ожидается -17°C...-24°C, завтра днем -9°C...-15°C.
А вот в западных областях, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области уже в течение дня будет -4°C...-7°C.
В Киеве на Крещение будет морозно. Ночью до -16°C...-19°C, днем -12 °C...-14°C.
"20 января, на Ивана, морозы смягчаются в Киеве, а днем 21-го уже предполагается оттепель. 22-го января "плюсы" охватят практически всю Украину", - добавила Наталья Диденко.
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