Глава Укрзализныци назвал условие запуска поездов скоростью до 350 км/ч

18 января, 2021, 16:10

По словам главы Укрзализныци Владимира Жмака, введение движения поездов со скоростью до 300-350 км/ч возможно лишь при условии привлечения значительных финансовых инвестиций

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Для этого нам нужны инвестиции, сами мы этот проект не одолеем, поэтому нужен инвестор, который заинтересован в концессионном подходе", - цитирует пресс-служба слова Жмака.

По его словам у Укрзализныци есть большой амбициозный проект скоростного движения поездов до 300-350 км/ч в сообщении Киев-Львов, Киев-Харьков, Киев-Одесса. Сейчас он обсуждается и есть заинтересованные участники.

Жмак добавил, что концессия - это единственный инструмент, который позволит привлечь международного финансового игрока для реализации проекта скоростного движения поездов. Первым шагом, по мнению председателя Укрзализныци, должна стать концессия вокзалов.

"Сейчас мы говорим о семи вокзалах, возможно, еще присоединится Львов", - отметил Жмак.

По информации пресс-службы, предполагается, что концессия железнодорожных вокзалов позволит превратить их в большие торговые центры, и это уже не будут просто залы для ожидания поездов.

"Для пассажиров и для Укрзализныци на вокзале нужна колея, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не являются пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр", - подытожил Жмак.

В пресс-службе напомнили, что до конца 2021 года Укрзализныця планирует завершить процесс выделения четырех бизнес-вертикалей в ходе реформирования компании.