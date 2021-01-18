18 января, 2021, 18:33

В Фонде предупредили, что из-за атаки бюджет может недополучить в 2021 году 12 млрд грн, запланированных как прибыль от приватизации крупных предприятий

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда госимущества.

В Фонде государственного имущества Украины выразили озабоченность относительно действий правоохранителей, направленных на дестабилизацию государственных предприятий. Такие действия часто имеют противоправный характер, могут привести к сворачиванию приватизационного процесса в 2021 году и несут риски потери 12 млрд грн бюджетных поступлений.

В институте отметили, что планируют обеспечить поступление в размере 12 млрд грн уже в первом полугодии 2021 в случае остановки скоординированного противодействия силовых органов и олигархических групп.

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"Фонд государственного имущества Украины решительно осуждает любые попытки остановить и откатить назад приватизациию госимущества со стороны правоохранительных органов, бывших теневых владельцев и олигархических групп. Любая попытка неправового давления на предприятия ставит под угрозу процесс построения рыночной и инвестиционной привлекательной экономики в Украине. Разгосударствление экономики - приоритет президента и правительства Украины, а также часть международных обязательств Украины", - заявил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

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В учреждении отметили, что на прошлой неделе правоохранители, скоординированные олигархическими группами, совершили попытку незаконного давления на АО "Объединенная горно-химические компания".

"Представители правоохранительных органов провели ряд беспрецедентных процессуальных нарушений в ходе проведения следственных действий. Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, зарегистрированного в августе прошлого года, еще до совершения якобы противоправных действий", - подчеркнули в Фонде.

"Этот эпизод является частью большой кампании по давлению на АО "ОГХК" и дискредитации предприятия. В течение нескольких месяцев менеджмент АО "ОГХК" обвиняют в якобы поставках продукции на оккупированные территории, а весной 2020 года руководство подверглось запугиваниям - злоумышленники прибегли к поджогу автомобиля одного из руководителей предприятия, а также похитили рабочую документацию и технику", - добавили чиновники.

В то же время, в Фонде напомнили, что АО "ОГХК" продемонстрировало рекордные показатели чистой прибыли в 2020 году - 600 млн грн. Это в 6 раз больше, чем показатели 2019 и 2018 года. Процесс выставления компании на прозрачный аукцион находится на финальном этапе. Он ожидается в первом квартале 2021 года и обещает стать самой крупной приватизацией в Украине со времен продажи "Криворожстали". Приватизация этого актива также предусмотрена в Меморандуме Украины с МВФ. В частности, предварительную заинтересованность в приватизационном аукционе выразили 16 ведущих иностранных компаний. Ожидается, что стартовая цена составит несколько млрд грн

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