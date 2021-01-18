Фонд госимущества обвинил "скоординированных олигархами правоохранителей" в давлении на госпредприятие и срыве приватизации
Об этом говорится в пресс-релизе Фонда госимущества.
В Фонде государственного имущества Украины выразили озабоченность относительно действий правоохранителей, направленных на дестабилизацию государственных предприятий. Такие действия часто имеют противоправный характер, могут привести к сворачиванию приватизационного процесса в 2021 году и несут риски потери 12 млрд грн бюджетных поступлений.
В институте отметили, что планируют обеспечить поступление в размере 12 млрд грн уже в первом полугодии 2021 в случае остановки скоординированного противодействия силовых органов и олигархических групп.
Читайте также: СБУ и прокуратура заблокировала вывоз неоплаченной ОГХК продукции на 6 млн долл
"Фонд государственного имущества Украины решительно осуждает любые попытки остановить и откатить назад приватизациию госимущества со стороны правоохранительных органов, бывших теневых владельцев и олигархических групп. Любая попытка неправового давления на предприятия ставит под угрозу процесс построения рыночной и инвестиционной привлекательной экономики в Украине. Разгосударствление экономики - приоритет президента и правительства Украины, а также часть международных обязательств Украины", - заявил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.
Читайте также: Фонд госимущества планирует продать Центрэнерго в конце 2021 года
В учреждении отметили, что на прошлой неделе правоохранители, скоординированные олигархическими группами, совершили попытку незаконного давления на АО "Объединенная горно-химические компания".
"Представители правоохранительных органов провели ряд беспрецедентных процессуальных нарушений в ходе проведения следственных действий. Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, зарегистрированного в августе прошлого года, еще до совершения якобы противоправных действий", - подчеркнули в Фонде.
"Этот эпизод является частью большой кампании по давлению на АО "ОГХК" и дискредитации предприятия. В течение нескольких месяцев менеджмент АО "ОГХК" обвиняют в якобы поставках продукции на оккупированные территории, а весной 2020 года руководство подверглось запугиваниям - злоумышленники прибегли к поджогу автомобиля одного из руководителей предприятия, а также похитили рабочую документацию и технику", - добавили чиновники.
В то же время, в Фонде напомнили, что АО "ОГХК" продемонстрировало рекордные показатели чистой прибыли в 2020 году - 600 млн грн. Это в 6 раз больше, чем показатели 2019 и 2018 года. Процесс выставления компании на прозрачный аукцион находится на финальном этапе. Он ожидается в первом квартале 2021 года и обещает стать самой крупной приватизацией в Украине со времен продажи "Криворожстали". Приватизация этого актива также предусмотрена в Меморандуме Украины с МВФ. В частности, предварительную заинтересованность в приватизационном аукционе выразили 16 ведущих иностранных компаний. Ожидается, что стартовая цена составит несколько млрд грн
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо .
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-