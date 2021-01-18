Fiat и Peugeot объединились в одного из крупнейших автопроизводителей мира Stellantis
18 января, 2021, 14:55
Fiat Chrysler и Peugeot завершили объединение в автомобильную группу Stellantis, которая стала четвертым крупнейшим производителем автомобилей в мире
Об этом пишет Reuters .
Согласно сообщению, процесс объединения компаний продолжался с октября 2019 года, а стоимость соглашения составила $ 52 млрд. Вновь созданная автогруппа будет иметь достаточно ресурсов для того, чтобы начать производство электрокаров и конкурировать с более крупными конкурентами, как то Toyota или Volkswagen.
Отмечается, что акции Stellantis были запущены 18 января в Милане и Париже, а 19 января выйдут в Нью-Йорке.
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