Евро-2020: сборная Польши выгнала главного тренера
Об этом сообщает официальный twitter Польского футбольного союза.
Подробности данного решения не сообщаются. В четверг, 21 января, состоится специальная пресс-конференции. Ожидается, что именно тогда фанаты узнают имя нового главного тренера.
49-летний Ежи Бженчек возглавил сборную Польши в июле 2018 года после неудачного выступления команды на чемпионате мира в России.
Под руководством специалиста поляки сохранили место в элитном дивизионе Лиги наций и вышли на Евро-2020 с первой позиции в квалификационной группе.
Чемпионат Европы по футболу должен состояться летом 2020 года, но был перенесен на лето 2021 из-за пандемии.
ZPN (@pzpn_pl) January 18, 2021
- Напомним, 4 ноября в УЕФА заявили, что не намерены переносить чемпионат Европы по футболу, который состоится летом 2021 года, в Россию.
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