Евро-2020: сборная Польши выгнала главного тренера

18 января, 2021, 15:59

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек прекратил работу в национальной команде

Об этом сообщает официальный twitter Польского футбольного союза.

Подробности данного решения не сообщаются. В четверг, 21 января, состоится специальная пресс-конференции. Ожидается, что именно тогда фанаты узнают имя нового главного тренера.

49-летний Ежи Бженчек возглавил сборную Польши в июле 2018 года после неудачного выступления команды на чемпионате мира в России.

Под руководством специалиста поляки сохранили место в элитном дивизионе Лиги наций и вышли на Евро-2020 с первой позиции в квалификационной группе.

Чемпионат Европы по футболу должен состояться летом 2020 года, но был перенесен на лето 2021 из-за пандемии.

Напомним, 4 ноября в УЕФА заявили, что не намерены переносить чемпионат Европы по футболу, который состоится летом 2021 года, в Россию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb