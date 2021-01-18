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Espreso.tvСпортЕвро-2020: сборная Польши выгнала главного тренера

Евро-2020: сборная Польши выгнала главного тренера


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек прекратил работу в национальной команде

Об этом сообщает официальный twitter Польского футбольного союза.

Подробности данного решения не сообщаются. В четверг, 21 января, состоится специальная пресс-конференции. Ожидается, что именно тогда фанаты узнают имя нового главного тренера.

49-летний Ежи Бженчек возглавил сборную Польши в июле 2018 года после неудачного выступления команды на чемпионате мира в России.

Под руководством специалиста поляки сохранили место в элитном дивизионе Лиги наций и вышли на Евро-2020 с первой позиции в квалификационной группе.

Чемпионат Европы по футболу должен состояться летом 2020 года, но был перенесен на лето 2021 из-за пандемии.

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