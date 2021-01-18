ЕС требует освободить Навального и всех задержанных журналистов, освещавших его прибытие в РФ

18 января, 2021, 19:13

Европейский Союз выразил официальную позицию по поводу задержания российского оппозиционного лидера Алексея Навального сразу после прилета в Москву из Германии

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Евросовета.

"Европейский Союз осуждает задержание российского оппозиционного политика Алексея Навального после его возвращения в Москву 17-го января и призывает к его немедленному освобождению. Мы также призываем российские власти немедленно освободить всех журналистов и граждан, которые были задержаны в связи с журналистской деятельностью и за поддержку господина Навального после его возвращения", - говорится в декларации.

Согласно заявлению, задержания подтверждают продолжение негативной тенденции сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества в Российской Федерации. ЕС будет продолжать учитывать эти события при определении собственной политики в отношении России.

ЕС призвал российские власти также в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия, чтобы обеспечить беспристрастное расследование отравления Навального.