ЕС требует освободить Навального и всех задержанных журналистов, освещавших его прибытие в РФ
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Евросовета.
"Европейский Союз осуждает задержание российского оппозиционного политика Алексея Навального после его возвращения в Москву 17-го января и призывает к его немедленному освобождению. Мы также призываем российские власти немедленно освободить всех журналистов и граждан, которые были задержаны в связи с журналистской деятельностью и за поддержку господина Навального после его возвращения", - говорится в декларации.
Согласно заявлению, задержания подтверждают продолжение негативной тенденции сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества в Российской Федерации. ЕС будет продолжать учитывать эти события при определении собственной политики в отношении России.
ЕС призвал российские власти также в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия, чтобы обеспечить беспристрастное расследование отравления Навального.
- Напомним, вечером в воскресенье, 17 января 2021 года, Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где он лечился от тяжелого отравления, полученного во время покушения.
- Чтобы изолировать политика от его сторонников, правоохранители перенесли прибытие рейса Навального из Внуково в Шереметьево и перекрыли Ленинградский проспект.
- После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера. Впоследствии стало известно, где содержат Навального.
- В свою очередь, мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- В России суд взял под стражу на 30 суток оппозиционера Алексея Навального.
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