ЕС планирует вакцинировать 70% жителей к лету - Bloomberg
18 января, 2021, 21:56
В Европейском союзе планируют к лету 2021 года вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект новой стратегии ЕС по вакцинации от коронавируса, который должны представить 19 января.
Еврокомиссия собирается согласовать протокол составления свидетельств о вакцинации, которые могут быть признаны и в системах здравоохранения в ЕС, и быть согласованным с ВОЗ.
Такие сертификаты могут заменить карантин и требования к тестам от COVID.
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