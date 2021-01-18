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Espreso.tvОбществоЕС планирует вакцинировать 70% жителей к лету - Bloomberg

ЕС планирует вакцинировать 70% жителей к лету - Bloomberg


фото: Галнет
В Европейском союзе планируют к лету 2021 года вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект новой стратегии ЕС по вакцинации от коронавируса, который должны представить 19 января.

Еврокомиссия собирается согласовать протокол составления свидетельств о вакцинации, которые могут быть признаны и в системах здравоохранения в ЕС, и быть согласованным с ВОЗ.

Такие сертификаты могут заменить карантин и требования к тестам от COVID.

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