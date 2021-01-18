Должен быть мир во всем мире, - Тимощук о войне между Россией и Украиной

18 января, 2021, 14:56

Экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук рассказал, как изменилась его жизнь после того, как Россия начала войну против Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на российские СМИ.

По словам Тимощука, он старается не комментировать ситуацию в Донбассе.

"Как изменилась моя жизнь, когда между Россией и Украиной испортились отношения? Есть политические высказывания и отношения. Я стараюсь это не комментировать. Любой мой комментарий будет восприниматься неадекватно со стороны многих людей. Считаю, что бы ни происходило, должен быть мир в всем мире. Любая война - это горе для каждой из сторон конфликта. Хотелось бы, чтобы никогда не было горя в одной стране мира ", - рассказал Анатолий Тимощук.

Экс-капитан сборной Украины по футболу работает в России с 2017-го года. Тимощук является ассистентом главного тренера питерского "Зенита".

Анатолий Тимощук провел за сборную Украины 144 матча и забил 4 мяча. Он является рекордсменом по количеству матчей в футболке национальной команды.