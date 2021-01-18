Должен быть мир во всем мире, - Тимощук о войне между Россией и Украиной
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на российские СМИ.
По словам Тимощука, он старается не комментировать ситуацию в Донбассе.
"Как изменилась моя жизнь, когда между Россией и Украиной испортились отношения? Есть политические высказывания и отношения. Я стараюсь это не комментировать. Любой мой комментарий будет восприниматься неадекватно со стороны многих людей. Считаю, что бы ни происходило, должен быть мир в всем мире. Любая война - это горе для каждой из сторон конфликта. Хотелось бы, чтобы никогда не было горя в одной стране мира ", - рассказал Анатолий Тимощук.
Экс-капитан сборной Украины по футболу работает в России с 2017-го года. Тимощук является ассистентом главного тренера питерского "Зенита".
Анатолий Тимощук провел за сборную Украины 144 матча и забил 4 мяча. Он является рекордсменом по количеству матчей в футболке национальной команды.
- В марте Тимощук поделился фотографией, где он в маске и перчатках придерживается карантина.
- 20 мая стало известно, что украинский тренер питерского "Зенита" Анатолий Тимощук может покинуть питерский клуб по окончании сезона.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram -канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-