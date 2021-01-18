Додон обвинил Санду в "узурпации власти" и пригрозил "массовыми протестами"

18 января, 2021, 18:05

Бывший президент Молдовы, пророссийский лидер Партии социалистов Игорь Додон обвинил президента Майю Санду в попытке "узурпации власти" и пригрозил призвать людей к протестам, если до 1 февраля президент не выдвинет кандидатуру премьер-министра

Об этом сообщает NewsMaker.

"То, что сейчас происходит - это тотальная неопределенность, вызванная бездействием и нарушением Конституции президентом страны. У нас нет правительства, а президент боится взять на себя ответственность", - заявил Додон.

Додон заявил, что если Майя Санду до 1 февраля - начала сессии парламента - не выдвинет кандидатуру премьера, то ПСРМ примет "все конституционные меры против президента и все законные действия, включая массовые протесты против узурпаторов власти".

Он обвинил Санду и ее партию "Действие и солидарность" в попытках "по собственному усмотрению трактовать Конституцию".

Игорь Додон утверждает, что Майя Санду нарушает Конституцию, потому что после консультаций с парламентскими фракциями президент обязан выдвинуть кандидатуру премьера.

Он пообещал обратиться в Конституционный суд за разъяснением о том, в течение какого срока это должно быть сделано после отставки правительства, и что грозит президенту в случае игнорирования правила.

Ранее президенткой Молдовы Майя Санду отклонила предложение Ренато Усатого - одного из самых популярных политических лидеров - выдвинуть его на должность премьер-министра, объяснив, что любое назначение отсрочит досрочные парламентские выборы, а при действующем составе законодательного органа у нового правительства не будет поддержки большинства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb