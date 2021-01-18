Додон обвинил Санду в "узурпации власти" и пригрозил "массовыми протестами"
Об этом сообщает NewsMaker.
"То, что сейчас происходит - это тотальная неопределенность, вызванная бездействием и нарушением Конституции президентом страны. У нас нет правительства, а президент боится взять на себя ответственность", - заявил Додон.
Додон заявил, что если Майя Санду до 1 февраля - начала сессии парламента - не выдвинет кандидатуру премьера, то ПСРМ примет "все конституционные меры против президента и все законные действия, включая массовые протесты против узурпаторов власти".
Он обвинил Санду и ее партию "Действие и солидарность" в попытках "по собственному усмотрению трактовать Конституцию".
Игорь Додон утверждает, что Майя Санду нарушает Конституцию, потому что после консультаций с парламентскими фракциями президент обязан выдвинуть кандидатуру премьера.
Он пообещал обратиться в Конституционный суд за разъяснением о том, в течение какого срока это должно быть сделано после отставки правительства, и что грозит президенту в случае игнорирования правила.
Ранее президенткой Молдовы Майя Санду отклонила предложение Ренато Усатого - одного из самых популярных политических лидеров - выдвинуть его на должность премьер-министра, объяснив, что любое назначение отсрочит досрочные парламентские выборы, а при действующем составе законодательного органа у нового правительства не будет поддержки большинства.
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