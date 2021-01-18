Деоккупация территорий и экономическое сотрудничество: в ОПУ назвали приоритеты сотрудничества с администрацией Байдена

18 января, 2021, 18:59

Среди приоритетов в отношениях с администрацией нового президента США Джо Байдена будет поддержка территориальной целостности и возвращения временно оккупированных территорий Украины, активизация экономического сотрудничества и борьба с коррупцией

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает пресс-служба ведомства.

"Прежде всего это поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины и, в частности, военная помощь. Этот вопрос был важным для Украины при всех администрациях США. И в очередном оборонном бюджете предусмотрены те же объемы военной помощи, и, что очень важно, увеличено финансирование поставок летального вооружения Украине. Безусловно, мы исходим из того, что этот вопрос останется приоритетом и для новой администрации США", - отметил он.

Жовква сообщил, что еще одним приоритетом является активное привлечение Соединенных Штатов к процессу урегулирования ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма.

По словам заместителя руководителя Офиса президента, одним из приоритетов повестки дня двусторонних отношений Украины и США должен оставаться экономический блок.

Жовква заявил, что еще одним приоритетом в отношениях с Соединенными Штатами Америки является борьба с коррупцией.

"Здесь мы точно будем союзниками президента Байдена в осуществлении антикоррупционных мер в Украине", - подчеркнул он.

Заместитель руководителя ОПГ добавил, что Украина готовит стратегический документ, определенную "дорожную карту" отношений с Соединенными Штатами.

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