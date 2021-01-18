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Espreso.tvСпортБольшой чемпион: Лопес дал совет Ломаченко

Большой чемпион: Лопес дал совет Ломаченко


фото: Getty Images
Американский боксер Теофимо Лопес признался, что считает Василия Ломаченко "большим чемпионом"

Об этом сообщает Boxingnews 24.

По словам Лопеса, Ломаченко нужно идти вперед.

"Сосредоточься на своих дальнейших действиях, ты проиграл. Ты не сможешь вернуть эту победу. Я думаю, ему нужно двигаться вперед. Вот что я пытаюсь сказать ему во всех этих интервью. Просто идти вперед. Я думаю, что Ломаченко - большой чемпион, желаю ему успехов", - сказал американец.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

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