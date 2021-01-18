Большой чемпион: Лопес дал совет Ломаченко
Об этом сообщает Boxingnews 24.
По словам Лопеса, Ломаченко нужно идти вперед.
"Сосредоточься на своих дальнейших действиях, ты проиграл. Ты не сможешь вернуть эту победу. Я думаю, ему нужно двигаться вперед. Вот что я пытаюсь сказать ему во всех этих интервью. Просто идти вперед. Я думаю, что Ломаченко - большой чемпион, желаю ему успехов", - сказал американец.
В октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
- Напомним, 13 января Теофимо Лопес заявил, что вместо австралийца Джорджа Комбососа может встретиться в следующем поединке с соотечественником Девином Хейни.
- 14 января Лопес заявил, что готов перейти в новую весовую категорию.
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