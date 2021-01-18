Авиакомпания МАУ заявила о готовности к транспортировке вакцин

18 января, 2021, 16:28

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) подготовила самолеты для перевозки вакцин

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

"С целью обеспечения доставки вакцин, авиакомпания МАУ подготовила самолеты типа Boeing 737 и Boeing 767 для перевозки вакцины в качестве груза", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во всем мире с начала 2021 года началась активная стадия вакцинации населения, которая будет иметь тенденцию к увеличению в течение всего текущего года. Учитывая особенности соблюдения необходимых температурных режимов, транспортировка вакцин авиационным транспортом является наиболее надежным способом доставки.

В компании также добавили, что с начала действия карантина самолеты МАУ перевезли 870 тонн грузов медицинского назначения.