Арест Навального: в России люди вышли на протесты, есть первые задержанные

18 января, 2021, 20:22

В российских городах начались протесты после ареста оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщают российские СМИ.

Российские силовики уже задержали первых протестующих, которые вышли на пикеты в поддержку Навального.

Известно о 10 людях, организовавших ряд одиночных пикетов возле Гостиного двора в Санкт-Петербурге.

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Среди задержанных бывшая депутат Муниципального образования "Нарвский округ" Анна Каруличева и активист Павел Чупрунов.

Также сообщается, что задержали председателя муниципального образования "Гавань" Нелли Вавилину. Она держала фотографию Алексея Навального и его жены Юлии с надписью "Свободу!". А еще трех пикетчиков, которые стояли с плакатами "Гарант наложил" и "Смени памперс, ботокс. Воняет".

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Известно, что еще одна такая акция состоялась в Архангельске. Здесь задержали заместителя координатора местного штаба Навального Егора Бутакова.

Фото: росСМИ

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