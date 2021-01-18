Арест Навального: в России люди вышли на протесты, есть первые задержанные
Об этом сообщают российские СМИ.
Российские силовики уже задержали первых протестующих, которые вышли на пикеты в поддержку Навального.
Известно о 10 людях, организовавших ряд одиночных пикетов возле Гостиного двора в Санкт-Петербурге.
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Среди задержанных бывшая депутат Муниципального образования "Нарвский округ" Анна Каруличева и активист Павел Чупрунов.
Также сообщается, что задержали председателя муниципального образования "Гавань" Нелли Вавилину. Она держала фотографию Алексея Навального и его жены Юлии с надписью "Свободу!". А еще трех пикетчиков, которые стояли с плакатами "Гарант наложил" и "Смени памперс, ботокс. Воняет".
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Известно, что еще одна такая акция состоялась в Архангельске. Здесь задержали заместителя координатора местного штаба Навального Егора Бутакова.
Фото: росСМИ
- Напомним, вечером в воскресенье, 17 января 2021 года, Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где он лечился от тяжелого отравления, полученного во время покушения.
- В терминале D он выступил с коротким обращением.
- Чтобы изолировать политика от его сторонников, правоохранители перенесли прибытие рейса Навального из Внуково в Шереметьево и перекрыли Ленинградский проспект.
- После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера. Впоследствии стало известно, где содержат Навального.
- В свою очередь, мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- 18 января суд по Навальному начался в отделении полиции.
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