Абсолютно ошибочным является мнение, будто купание в ледяной воде после освящения "смывает" все грехи, - ПЦУ

Об этом сообщает ПЦУ.

"В последние годы во время празднования Крещения Господня активизируется мода на массовые ныряния в прорубь. Мотивация у каждого разная: кто-то" смывает грехи ", кто испытывает возможности своего тела, а кто аргументирует это соблюдением" давней украинской традиции ". Последнее утверждение - вполне ошибочное! У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было. Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Описание отсутствует такого действа ни в давних источниках, ни в исследования о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста ", - пояснили в ПЦУ.

Также отмечается, что некоторые историки связывают такой обычай с нашими северными соседями, россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма, как части здорового образа жизни

В ПЦУ отметили, что "абсолютно ошибочным является суждение, что купание в ледяной воде после освящения" смывает "все грехи.

"Каким образом их можно" смыть? "Разве сам физический акт погружения в освященную воду, без покаяния в грехах, может привести к их преодолению? Ни церковного предписания для совершения такого действа в праздник Богоявления нет ... Следует подчеркнуть: Церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор каждого. Но мы призываем не считать это действие церковной, связанной с празднованием Крещения Господнего ", - говорится в сообщении.

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