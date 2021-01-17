Я собственными глазами видела там российский спецназ, - председатель Минветеранов Лапутина про Святогорскую Лавру
Об этом со ссылкой на ее интервью Радио Свобода передает Еспресо.TV .
По словам Лапутиной, несмотря на то что в Украине церковь отделена от государства, Россия "даже на доктринальном уровне позиционирует Церковь как элемент мягкой силы, изменяет поведение населения той страны, где она расположена, в интересах России".
"О Святогорской лавре можно многое рассказывать, но я сама туда выезжала, еще когда была в оккупированной Донецкой области. И я собственными глазами видела там российских спецслужащих. Скажем так, спецназовцев", - сказала Лапутина.
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По ее словам, об этом украинские военные доложили в штаб Антитеррористической операции, но ей неизвестно, какие решения принимало командование.
"Какие решения принимались, - я не знаю. Но так было. С российским оружием, с радиостанциями, с переговорами с подразделениями, которые находились вблизи границы с Украиной с российской стороны. Это то, что мы видели собственными глазами", - отметила министр.
Она добавила, что по некоторым гражданам, которые "имеют отношение к соответствующему религиозному направлению и совершали действия в ущерб безопасности Украины", уже есть судебные решения о привлечении их к уголовной ответственности.
- Святогорская Лавра расположена на подконтрольной Украине части Донецкой области.
- Это одна из главных украинских православных святынь.
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